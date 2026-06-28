Antalya'nın Serik ilçesi Antalya Caddesi'nde dün saat 23.00 sıralarında ölümle sonuçlanan bir trafik kazası meydana geldi. Burak İpek idaresindeki 07 BBE 351 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak yaklaşık 40 metre ileriye savruldu ve bir iş yerine ait boş barakanın içine girerek hasara yol açtı.

Burak İpek

SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Burak İpek, araç içerisinde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Ekiplerin otomobilde başka bir yolcu bulunma ihtimaline karşı araçta inceleme yaptığı sırada, bir itfaiye görevlisi kolundan yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Burak İpek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AĞABEYİNİN DE KAZADA ÖLDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Hayatını kaybeden Burak İpek'in cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İpek'in cenazesinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından Serik ilçesine bağlı Aşağıkocayatak Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi. Öte yandan, yaşamını yitiren sürücünün ağabeyi İsmail İpek'in de 15 yıl önce bir motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Emniyet güçlerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.