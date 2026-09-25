Samsun’un Terme ilçesi Sakarlı mevkisi Samsun-Ordu kara yolunda dün meydana gelen feci kaza, sağlık camiasını yasa boğdu. ORGAN NAKLİ DÖNÜŞÜ KAZA YAPTI Giresun'dan Samsun'a nakil organ taşıyan Mehmet Akif Ç. idaresindeki 55 SS 287 plakalı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’ne (UMKE) ait kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan UMKE görevlisi ve Çarşamba Devlet Hastanesi yoğun bakım hemşiresi Mehmet Can Gür (26) ağır yaralandı. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç hemşire, durumunun kritik olması sebebiyle sırasıyla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 26 yaşındaki Mehmet Can Gür, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Genç hemşirenin cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan adli tahkikat sürdürülüyor.

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