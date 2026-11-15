Muğla'da sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 EC 618 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla kara yolunun Karagedik mevkisinde yoldan çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan araç kısa sürede alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Aralarında çocukların da bulunduğu 5 yaralı, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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