Kaza, saat 02.30 sıralarında Ankara Yolu Caddesi’nin Otosansit mevkisinde meydana geldi. Ali A. yönetimindeki 16 CDU 853 plakalı otomobil, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.