Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde meydana geldi. İçerisinde sürücüyle birlikte iki kişinin bulunduğu otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluştu. Kazanın ardından sürücü ile yanında bulunan kişi araçtan inerek farklı yönlere koşup olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin direğe çarptığı ve araçtaki kişilerin kaçtığı anlar yer aldı.

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