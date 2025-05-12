Kursk bölgesindeki bir direk dansı stüdyosunda çekildiği öğrenilen görüntülerde, kamuflaj desenli çamaşırlar ve askeri temalı kostümler giyen bir grup kadının, Rusya'nın ikonik savaş şarkılarından "Katyusha" eşliğinde direk dansı yaptığı görüldü. Rusya Güvenli İnternet Birliği Başkanı Ekaterina Mizulina'nın kişisel Telegram hesabından görüntüleri yayınlamasının ardından ise ülkede yoğun tepkiler yükseldi. Ukrayna ile savaş halindeyken böylesi bir gösterinin 'yersiz ve saygısızca' olduğu yönünde çokça eleştiri yapıldı.

Ekaterina Mizulina, "Kahramanlarımızın anısına bir saygısızlık ve mutlaka özrü olmalı. Beyniniz yoksa bunlar yaşanır. Böylesine zor bir dönemden geçerken bu videoyu nasıl yayınlayabilirler?" dedi. Mizulina ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatılması gerektiğini de belirtti.

"CEPHEDEKİ EŞLERİMİZE DESTEK İÇİN ÇEKİLDİ

Gelen tepkilerin ardından direk dansı stüdyosunun sahibi de sessizliğini bozdu. Yapılan yazılı açıklamada videonun aslında mart ayında cephede savaşan asker eşlerine moral ve destek amacıyla çekildiği belirtildi.

Stüdyo yetkilileri şu ifadeleri kullandı:

"Direk dansı 2021 yılında Rusya'da resmi bir spor branşı olarak tanındı. Eğer aynı şarkı eşliğinde bu hareketleri bir jimnastikçi sergileseydi bu kadar büyük tepkiler gelmezdi. Üstelik görüntüler izinsiz olarak bir öğrencimiz tarafından kaydedilip paylaşılmıştır. Konuyla ilgili yasal şikayetimizi de yaptık."