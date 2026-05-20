Kaza, saat 15.30 sıralarında, Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Hatice A., sokağa dönerken kullandığı 26 UF 304 plakalı hafif ticari aracın kontrolünü kaybetti.
Araç sırasıyla yolun karşına geçmek isteyen Halime M.’ye (57), yolda yürüyen Vildan K.’ye (34) ve kaldırımdaki Şerafettin T.'ye (71) çarptıktan sonra apartman duvarına vurdu. Şerafettin T., araçla duvar arasına sıkıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı 3 yaralı, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Yaralılardan Şerafettin T.’nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.