Son dönemde başta Adana, İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirde kavşaklara yaklaşan sürücüler ezber bozan bir durumla karşılaşıyor. Dönüş hatlarında veya akıllı kavşak noktalarında sarı ışığın yer almaması ya da devre dışı bırakılması bir sinyalizasyon arızası sanılsa da arkasında Trafik Mühendisliği ve İçişleri Bakanlığı kararlarına dayanan tamamen planlı ve teknik bir strateji yatıyor.

SÜRÜCÜ VE YAYALARIN KAFASINI KARIŞTIRIYORDU

Değişimin ilk ve en önemli ayağını, Türkiye genelinde kararlılıkla sürdürülen "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" vizyonu oluşturuyor. Sağa ve sola dönüş noktalarında uzun yıllardır kullanılan kesikli (yanıp sönen) sarı ışıklar, sürücüler ile yayaların kavşak içinde aynı anda hareket etmesine yol açıyor ve ciddi yaralanmalı kazaları beraberinde getiriyordu.

TRAFİK IŞIKLARINDA SARI IŞIK TARİH OLUYOR

Yayaların geçiş üstünlüğünü tam koruma altına almak amacıyla bu noktalardaki flaşör sarı ışıklar sökülerek doğrudan kırmızı ve yeşil faz düzenine geçildi. Yeni sistemle birlikte araç dönüş yaptığı sırada sürücülere doğrudan kırmızı ışık yakılıyor; böylece yol hakkı tamamen ve güvenli biçimde yayalara devrediliyor.

AKILLI KAVŞAKLARDA "KARARSIZLIK BÖLGESİ" RİSKİNE SON

Adımın teknik boyutunda ise metropollerde hızla devreye alınan Akıllı Dinamik Sinyalizasyon sistemleri bulunuyor. Trafik mühendisliğinde "Dilemma Zone" (Kararsızlık Bölgesi) olarak tanımlanan sarı ışık aralığı, sürücülerde "geçmeli miyim yoksa durmalı mıyım?" ikilemi yaratarak kavşak yaklaşımında ani frenlemelere ve arkadan çarpmalı zincirleme kazalara neden oluyordu.

Kameralar ve yapay zeka destekli sensörlerle kavşaktaki araç yoğunluğunu anlık ölçen dinamik sistemlerde, bekleme ve geçiş süreleri doğrudan net komutlarla belirleniyor. Kararsızlık anını sıfırlayan bu yeni yapı sayesinde hem kavşak içi kaza riski ortadan kaldırılıyor hem de şehir içi trafik akışı çok daha seri hale getiriliyor.