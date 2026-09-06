Tesla'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı tamamen otonom robotaksi modeli Cybercab'in ABD'de gerçek yol koşullarında kullanılmaya başlandığı belirtiliyor. Direksiyon ve pedalların bulunmadığı araçlardan ilk etapta yaklaşık 45'inin Texas'ın Austin kentinde hizmet verdiği aktarılırken, Cybercab'in üretim maliyetinin 30 bin doların altında tutulması hedefleniyor.

AUSTIN SOKAKLARINDA HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Tesla'nın sürücüsüz ulaşım alanındaki en iddialı projelerinden biri olan Cybercab için yeni bir döneme girildi. Yaklaşık 45 Cybercab'in Austin'de sürücüsüz taksi olarak hizmet vermeye başladığı belirtiliyor.

Tesla'nın ilerleyen aylarda filodaki araç sayısını artırarak Cybercab'i farklı ABD kentlerinde de kullanıma sunması bekleniyor.

DİREKSİYON VE PEDAL BULUNMUYOR

Cybercab'i Tesla'nın mevcut modellerinden ayıran en dikkat çekici özelliklerden biri, geleneksel sürücü kontrollerinin tamamen ortadan kaldırılması. Araçta direksiyon ve pedal bulunmuyor.

Cybercab, tüm sürüş işlemlerini otonom sistemleri aracılığıyla gerçekleştiriyor. Aracın çevresini takip etmek için 9 kameradan yararlanılırken, kabin içerisinde yolcuların tespit edilmesi amacıyla radar sistemi kullanılıyor.

Aracın otonom sürüş altyapısının merkezinde ise 64 GB RAM'e sahip AI4.5 bilgisayarının bulunduğu belirtiliyor.

FREN SİSTEMİ DE TAMAMEN ELEKTRONİK

Cybercab'in fren sisteminde geleneksel mekanik bağlantılar yerine "brake-by-wire" teknolojisi kullanılıyor. Bu sistemde frenleme işlemleri elektronik komutlar üzerinden gerçekleştiriliyor.

30 BİN DOLARIN ALTINDA MALİYET HEDEFİ

Tesla'nın Cybercab projesinde en dikkat çekici hedeflerden biri de aracın maliyeti. Şirketin üretim maliyetini 30 bin doların altında tutmayı amaçladığı belirtiliyor.

Cybercab'in ilk aşamada bireysel kullanıcılara satılan geleneksel bir otomobilden ziyade robotaksi filolarında kullanılmak üzere konumlandırılması planlanıyor.

48 KWH BATARYA İLE GELİYOR

Cybercab'in yaklaşık 48 kWh kapasiteli NMC bataryaya sahip olduğu belirtiliyor. Şasiye entegre edilen batarya paketinde yaklaşık 528 adet 4680 tipi silindirik hücre bulunuyor.

Önden çekişli aracın elektrik motorunun ise 163 kW güç ürettiği aktarılıyor. Motorun nadir element kullanılmadan üretildiği, önceki tasarımlara göre yüzde 18 daha küçük ve yüzde 25 daha hafif olduğu belirtiliyor.

TESLA ÜRETİM YÖNTEMİNİ DE DEĞİŞTİRİYOR

Cybercab yalnızca otonom sürüş teknolojileriyle değil, üretim yöntemiyle de Tesla'nın mevcut modellerinden ayrılıyor.

Aracın ön ve arka şasi bölümleri, 9 bin 100 tonluk baskı kuvvetine sahip dev alüminyum döküm makineleri kullanılarak tek parça halinde üretiliyor.

Montaj sırasında ön şasi, batarya ve arka şasi üç farklı istasyonda eş zamanlı olarak hazırlanıyor. Daha sonra bu üç ana bölüm bir araya getiriliyor.

Tesla'nın "Unboxed Process" adını verdiği yöntemle üretim süresinin kısaltılması ve maliyetlerin aşağı çekilmesi hedefleniyor.

TERMAL YÖNETİM SİSTEMİ YENİLENDİ

Cybercab'de araç için özel olarak geliştirilen Super Manifold V3 termal yönetim sistemi kullanılıyor. Sistemin diğer üreticilerin kullandığı bazı çözümlere kıyasla yüzde 38'e kadar daha verimli olduğu öne sürülüyor.

Tesla'nın Cybercab'in üretim sürecinin yaklaşık yüzde 80'ini otonom hale getirmeyi hedeflediği de belirtiliyor.

İNTERNET BAĞLANTISI STARLINK ÜZERİNDEN

Cybercab'in bağlantı altyapısında da dikkat çekici bir teknolojiye yer veriliyor. Araçta doğrudan entegre Starlink V5 uydu anteninin bulunduğu belirtiliyor.

Bu sistem sayesinde robotaksilerin mobil şebekeden bağımsız olarak kesintisiz internet bağlantısına sahip olması hedefleniyor. Böylece Cybercab'in otonom sürüş ve filo yönetimi için ihtiyaç duyduğu veri bağlantısının sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor.