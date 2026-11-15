Tesla, tamamen otonom elektrikli aracı Cybercab'i robotaksi filolarının yanı sıra bireysel müşterilere de sunmaya başladı. Şirketin cuma günü yaptığı açıklamaya göre, seçilmiş müşteriler aracı kişisel kullanım için satın almaya davet ediliyor.

29.990 dolarlık satış fiyatı taşıyan Cybercab, Tesla'nın bugüne kadar sunduğu en ucuz otomobil olacak. Ancak satın alma bedeli, aracın tüm kullanım maliyetini karşılamıyor. Otonom sürüş özelliklerinden yararlanmak için aylık 299 dolarlık abonelik ödenmesi gerekiyor. Tesla, satın alma sonrasındaki ilk ayın ücretsiz olacağını açıkladı.

SATIŞ DAVETLE, KULLANIM HİZMET ALANIYLA SINIRLI

Tesla'nın Robotaxi hesabından duyurulan satışlar, başlangıçta herkese açık olmayacak. İlk aşamada yalnızca şirketin belirlediği müşteriler Cybercab satın alabilecek.

Şirket, aracın her bölgede çalışmayacağını, yalnızca desteklediği hizmet alanlarında kullanılabileceğini belirtiyor. Satışların ne zaman tüm müşterilere açılacağı ve uygulamanın hangi bölgelere genişletileceği ise henüz açıklanmadı.

DİREKSİYON VE GELENEKSEL SÜRÜŞ KONTROLLERİ YOK

İki kişilik Cybercab, direksiyon ve geleneksel sürüş kontrolleri bulunmayan, tamamen otonom bir elektrikli araç olarak geliştirildi. Tesla, insan müdahalesine ihtiyaç duymadan yolculuk yapabilen araçları günlük ulaşımın parçası haline getirmeyi hedefliyor.

Elon Musk, otonom araçları bireysel kullanıcıların hizmetine sunmayı uzun yıllardır Tesla'nın temel hedefleri arasında gösteriyor. Ancak şirket, daha önce açıkladığı otonom sürüş takvimlerini gerçekleştirmekte defalarca gecikti.

Tamamen sürücüsüz araç hizmetleri hâlen büyük ölçüde Waymo, Zoox ve Tesla gibi şirketlerin işlettiği robotaksi filolarıyla sınırlı. Bu araçlar bireysel kullanıcılara satılmak yerine şirketlerin kendi ulaşım ağlarında hizmet veriyor.