Türkiye ekonomisi, siyasi müdahalelerin gölgesinde bir kez daha ağır bir finansal fatura ödüyor. Eski İstanbul il başkanlarından Gürsel Tekin’in CHP’nin İstanbul il yönetimine mahkeme tarafından kayyum olarak atanmasıyla tırmanan siyasi gerilim finansal piyasalarda en hızlı borsayı etkiledi.

800 MİLYAR BUHARLAŞTI

Borsa İstanbul’da yalnızca bir haftada 800 milyar lira (19.4 milyar dolar) buharlaştı; tek bir günde ise yaklaşık 270 milyar TL (6.5 milyar dolar) değer kaybı yaşandı. Geçen haftayı kayıpla kapatan BIST100 endeksinde dünkü kayıp yüzde 3’ü buldu. Endeks günü yüzde 2.61 düşüşle 10.449 puandan kapattı.

Uluslararası yatırımcılar Türkiye için demokrasi ve hukukun üstünlüğü çağrısı yaparken, iktidarın iktidarda kalma uğruna ülkeyi daha derin bir ekonomik krize ve sermaye kaçışına sürüklediği uyarıları artıyor.

DOLARDA YAPAY SAKİNLİK

Döviz kurları Merkez Bankası’nın (TCMB) yoğun döviz satışlarıyla yapay biçimde baskılanırken, dolar günü 41.2640 liradan, Euro 48.5320 liradan tamamladı. Geçen hafta yaklaşık 5 milyar dolarlık döviz satışı yaptığı hesaplanan TCMB, rezervleri eriterek kuru makyajlamaya devam etti. Türkiye’nin siyasi baskılar nedeniyle gelişmekte olan piyasalardan giderek negatif ayrıştığını vurgulayan İş Yatırım, “Borsa İstanbul, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon ve artçı siyasi şoklarla dünyadan kopmaya devam ediyor. Maalesef süreç, artçı siyasi şoklar nedeniyle inişli çıkışlı olacak. Piyasalar bu süreçte ekonomiyi dirhemle alırken, siyaseti okka ile satabilir” değerlendirmesinde bulundu.

‘İktidarda kalma çabası Türkiye’yi krize sürüklüyor’

Türkiye’deki gelişmelerin ardından sadece kazanca odaklandıkları için eleştirilen uluslararası yatırımcılar bile demokrasi çağrısı yapmaya başladı. Uluslararası Finans Enstitütüsü Başekonomisti Robin Brooks, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefetin lideri Ekrem İmamoğlu’nu mart ayında tutukladığında Türkiye’den son derece büyük bir sermaye kaçışı gerçekleşti. Eğer Erdoğan muhalefeti zayıflatmaya devam ederse, Türkiye’nin geleceği böyle olacak. Erdoğan’ın iktidarda kalması çabası Türkiye’yi döviz krizine ve devalüasyona sürüklüyor” yorumunu yaptı. Ekonomist Timothy Ash, “Türkiye’nin hukukun üstünlüğü

ve muhalefete ihtiyacı var” diye konuştu.