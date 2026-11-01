Diriliş Postası yazarı Yiğit Uzun, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu düzenleyen 217/A maddesi kapsamında gözaltına alındı. Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gözaltına alınıyorum” ifadelerini kullandı. Avukatı Kaan Bayramzade, müvekkilinin İzmir'in Bornova ilçesindeki evinde gözaltına alındığını açıkladı. DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayramzade, konutta yapılan aramaya müdafi sıfatıyla katıldığını belirterek şunları söyledi: “Arama, yalnızca Cumhuriyet Savcılığının ‘gecikmesinde sakınca bulunan hâl’ gerekçesiyle verdiği kararla gerçekleştirilmiş ve dijital materyallere CMK m. 134 kapsamında el konulmuştur.” Bayramzade, işlemlere ilişkin itiraz ve çekincelerini Uzun'un ifadesi sırasında kayda geçireceklerini, hâkim onayı sürecini yakından takip edeceklerini ve hukuka aykırı her işleme karşı tüm kanuni yollara başvuracaklarını bildirdi. Avukat Bayramzade, soruşturmanın gizliliği nedeniyle henüz dosya içeriğine ilişkin açıklama yapılamayacağını da belirtti.

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