UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında ağırladığı İngiltere ekibi Liverpool'u 3-2 yenen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, mucizeye imza attıklarını söyledi.

Hollandalı teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'ÇOK ÖZEL BİR AKŞAMDI'

Galibiyet dolayısıyla oyuncuları ve taraftarı tebrik eden Kuyt, "Çok özel bir akşamdı. Zor zamanlardan geçtik. Beraber kalmaya ve birlik olmaya çalıştık. İnanmaya devam etmek istedik. Bir mucizeyi gerçekleştirdik. Çok fazla insan kazanmamızı beklemiyordu. Tutku ve enerji gösterirsek, oyun planımızı takip edersek taraftarın arkamızda duracağını biliyorduk. Tutkuyu ve enerjiyi doğru anda yaratabilirseniz burada dünyanın en iyi takımı bile zorluklarla karşılaşır. Bu galibiyet şans değildi. Hak ettik. Bu enerjiyi Kadıköy'de hep gösterebilirsek bu kulüp her yerde kazanabilir ve her zaman yukarı doğru oynamaya devam eder." ifadelerini kullandı.

İki kez geriye düşmelerine rağmen maçı bırakmamalarının önemine vurgu yapan Dirk Kuyt, "İki kez geri dönmek harika bir his. Takımın ruhu buradaydı. Mücadele etme sözü verdik. Muric konusunda çok mutluyum. Lukaku harika bir iş çıkardı. Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak şansımızın olduğunu düşünüyorum. Oyuncular tesislere pozitif bir hisle gelecek. Emre de işine çok güzel şekilde başlayabilir. Lig de bizim ana önceliğimiz. Bu gecenin tadını çıkaracağız ama lig maçına hazırlanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

'EMRE BELÖZOĞLU İSTERSE DEVAM EDECEĞİM'

Dirk Kuyt, teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu ile iyi bir arkadaşlığı olduğunu ve sarı-lacivertli ekipte çalışmaya devam etmek istediğini kaydetti.

Emre ile futbolculuk kariyerinde uzun süre beraber oynadıklarını hatırlatan Kuyt, "Emre ile iyi bir arkadaşlığımız var. Sabah Emre'yi gördüm. Birbirimize sarıldık. Onu tebrik ettim. Bana şans dileklerini iletti. Takımın iyi performans göstereceğini söyledim. Neler olacağını göreceğiz. Başkan bana bu harika kulüpte olma şansını verdi. Başkan istediği sürece, Emre de isterse kalmaya devam edeceğim. Kulüp için en önemli şey neyse onu yapmamız gerekiyor. Tabii ki burada olmak istiyorum, bu kulübü çok seviyorum." diye görüş belirtti.