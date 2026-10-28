Fenerbahçe, Süper Lig'deki Göztepe maçı hazırlıkları kapsamında Dirk Kuyt yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı teknik adamın takımla yaptığı ilk çalışmanın görüntülerini paylaştı.
İsmail Kartal'ın istifasının ardından Kuyt'ın, yeni teknik direktör belirlenene kadar Futbol A Takımı'nın teknik sorumlusu olarak görev yapacağı açıklanmıştı.
Kulübün resmi yayın organından yapılan açıklamada, "İsmail Kartal’ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt’ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir." ifadelerine yer verilmişti.