Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Dirk Kuyt, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u konuk edecekleri maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Kuyt, geçici olarak takımın başında olacaklarını belirtirken yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'na da başarı diledi.

Belözoğlu ile kısa bir görüşme yaptığını anlatan Kuyt, "Çok iyi arkadaşımdır, sık görüşemiyorduk ama bana iyi şanslar diledi" dedi.

Önceliğinin Fenerbahçe'nin başarısı olduğunu vurgulayan Kuyt, "Basın toplantısında da söylemiştim, benim için en önemlisi Fenerbahçe'nin iyi sonuç alması, sonrasında takımı Emre'ye iyi şekilde bırakmak. Emre'ye şahsen söyledim, buradan da söyleyeyim, ona iyi şanslar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK İNSAN İYİ SONUÇ ALMAMIZI BEKLEMİYOR"

Liverpool karşılaşmasının kendisi için çok özel olduğunu belirten Kuyt, Şampiyonlar Ligi'nde kaldıktan sonra kura çekildiği andan itibaren bu maçı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Fenerbahçe'nin bu organizasyona gelebilmek için uzun yıllar beklediğini dile getirdi.

Burada bulunma amaçlarının en iyi takımlara karşı mücadele etmek olduğunu söyleyen Kuyt, Liverpool'un birçok insan için dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu belirtti. Karşılaşmayı kendilerini göstermek için iyi bir fırsat olarak değerlendiren Kuyt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok insan iyi sonuç almamızı beklemiyor ama belki büyülü bir şeyler olabilir."