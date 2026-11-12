Fenerbahçe ile yolları ayrılan Dirk Kuyt'ın adı Utrecht ile anılıyor. Hollanda basınından Voetbal'da yer alan habere göre Eredivisie ekibi, sarı-lacivertlilerin ayrılığı duyurmasının ardından Hollandalı teknik adam için nabız yokladı. Utrecht yönetiminin, 46 yaşındaki Kuyt'ı takımın başına getirmek istediği ve kendisiyle bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı. Kulübün teknik direktörlük konusundaki kararını bu görüşmenin ardından vermesi bekleniyor. SON ÜÇ MAÇTA GALİBİYET YOK Ligde topladığı 12 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Utrecht, Correira yönetimindeki son üç karşılaşmasında galibiyet alamadı. Haberde, Hollanda ekibinin milli arada teknik direktör değişikliğine gitmeyi değerlendirdiği belirtildi. Kuyt, teknik direktörlük kariyerinde Hollanda'da Quick Boys'ta yardımcı antrenörlük yaptı; Feyenoord U19, ADO Den Haag ve FC Dordrecht takımlarını çalıştırdı.

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