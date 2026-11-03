Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ederken teknik sorumlu Dirk Kuyt, geleceğine ilişkin soruları yanıtladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın sahalarında oynayacakları Liverpool maçı öncesinde konuşan Kuyt, görevine devam edip etmeyeceği konusunda kesin bir açıklama yapmadı.

Teknik direktör arayışında fikrinin alınıp alınmadığı ve yeni teknik direktör kim olursa olsun görevde kalıp kalmayacağı sorulan Kuyt, önce teknik ekipte görevlendirildiğini, ardından kulübün bu maç ve bir önceki karşılaşma için takımın başına geçmesini istediğini anlattı.

Başkanın kendisine verdiği fırsata teşekkür eden Kuyt, "Üçüncü olarak çok fazla güvenim var başkanımıza. Nasıl bir karar alacaksa kulüp için iyi olacağına eminim. Böyle konuşmalara girmiyorum ve girmek istemem. Yarınki maça odaklanmak istiyorum." dedi.

'BİR PLANIMIZ VAR OYUNCULAR BUNA İNANIYOR'

Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı özel bir başarı olarak nitelendiren Kuyt, Liverpool karşısında daha iyi bir performans sergilemeleri gerektiğini belirtti. Tutkulu, enerjik ve cesur bir oyunla özel bir gece yaşayabileceklerini düşündüğünü söyledi.

Karşılaşmayı oyuncular için büyük bir fırsat olarak değerlendiren Kuyt, "Bir planımız var oyuncular buna inanıyor." ifadesini kullandı. Liverpool'u Şampiyonlar Ligi'nin en büyük takımlarından biri olarak tanımlayan Kuyt, taraftarların ilk dakikadan itibaren kendilerini destekleyeceğine inandığını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin kendisi için özel bir yeri olduğunu vurgulayan Kuyt, başkanla iyi bir ilişkilerinin bulunduğunu ve bulunduğu konumdan gurur duyduğunu söyledi. Profesyonel olarak geleceğe doğru ilerlemeleri gerektiğini belirterek Liverpool maçını kendisi için de bir fırsat olarak gördüğünü kaydetti.

GÖZTEPE YENİLGİSİ SONRASI ÖZGÜVEN MESAJI

Süper Lig'deki Göztepe mağlubiyetinin ardından takımla yaptığı görüşme de Kuyt'a soruldu. Oyuncularla hem takım halinde hem de bireysel olarak iletişim kurduklarını anlatan Kuyt, şu anda iyi durumda olmasalar da Liverpool karşılaşmasının önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Kazanma mantalitesinin yalnızca her zaman kazanmakla değil, yenilgiye verilecek tepkiyle de ilgili olduğunu belirten Kuyt, Göztepe maçının ardından oyuncularına şanssız olduklarını ve daha özgüvenli olmaları gerektiğini söylediğini aktardı.