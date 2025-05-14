Hindistan'da yaşanan olayda 57 yaşındaki hasta, alt sol çenesinde donuk ve kalıcı birağrı olduğunu söyleyerek diş kliniğine başvurdu. İlk bakışta durum klasik bir diş problemine benziyordu ancak ne bir şişlik vardı ne de sıcak-soğuk hassasiyeti. Yapılan diş muayenesi ve röntgen tetkikleri de herhangi bir diş problemine işaret etmiyordu.

Ancak ağrının merdiven çıkmak veya yürüyüş gibi fiziksel aktiviteler sırasında şiddetlenmesi, diş hekimi Dr. Krunal Thakker'ın hayat kurtarmasını sağlayan detay oldu...

"YANSIYAN AĞRI" ŞÜPHESİ HAYAT KURTARDI

Hastanın solgun görünmesi, klimaya rağmen alnından terlemesi ve nefes darlığı yaşadığını söylemesi üzerine Dr. Thakker, eğitimde öğrendiği 'yansıyan ağrı' ihtimalini değerlendirdi. Kalp krizi vakalarında, özellikle yaşlı bireylerde göğüs yerine çene, boyun veya kulak bölgesine vuran ağrıların görülebileceğini hatırlayan doktor, hastayı acilen kardiyolojiye sevk etti.

BİR GÜN DAHA BEKLESE FARKLI OLABİLİRDİ

Hastanede yapılan tetkikler sonucu, hastanın sessiz bir kalp krizi geçirdiği ve ciddi risk altında olduğu ortaya çıktı. Acil müdahale sayesinde durumu stabilize edilen hasta, olası bir ölümden yalnızca bir günle kurtuldu.

Dr. Thakker, yaşadığı bu deneyimden sonra, "Her çene ağrısı dişle ilgili değildir. Vücudunuz bazen yardım çağrılarını farklı yollarla gönderir. Gerçek bir klinisyen olmak yalnızca görüneni değil, hissedileni de okuyabilmektir" şeklinde uyarıda bulundu...