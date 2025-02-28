İngiliz BBC kanalı “Hapisteki kürt ayrılıkçı lider silah bırakma çağrısı yaptı” başlığı attı. Bu açıklamanın, aşırı milliyetçi lider Bahçeli’nin başlattığı açılım süreci sonrası geldiğini; Bahçeli’nin “Öcalan’ın şiddetten vazgeçmesi ve silahlı grubunu dağıtması halinde şartlı tahliye edilebileceğini söylediğini” kaydetti.

İngiliz The Guardian; “Hapisteki Kürt lider, PKK’ya silah bırakma çağrısı yaptı.Bölgeyi sarsabilecek değişim” başlığı attı. The Guardian, Öcalan’ın çağrısının, Türkiye ile PKK arasındaki 40 yıllık çatışmada önemli bir dönüm noktası olabileceğini belirtti. Haberde, bu çağrının Suriye, İran ve Irak’taki Kürtleri, özellikle ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) etkileyebileceği vurgulandı.

Alman Deutsche Welle, “Öcalan, PKK’ya silah bırakma çağrısı yaptı” diye haberi duyurdu.

ABD ekonomi kanalı Bloomberg “Türkiye, hapsedilen PKK lideri; çatışmaları sonlandırma çağrısı yaptı” dedi. Öcalan’ın “Militanlarına silah bırakma ve Türkiye’ye karşı 40 yıldır süren özerklik mücadelesini sona erdirme çağrısında bulunduğunu” belirtti. Haberde, bu adımın çatışmaların çözümüne yönelik büyük bir ilerleme olabileceği ifade edildi.

Reuters; “Hapisteki Kürt militan liderinden Türkiye ile çatışmalara son verme çağrısı” diye haberi duyurdu. Reuters, Öcalan’ın mektubunda, “Silahların bırakılması için bir çağrıda bulunuyorum ve bu çağrının tarihsel sorumluluğunu üstleniyorum” ifadelerine yer verdi. Öcalan’ın partisine bir kongre düzenleyerek kendini resmen feshetme kararı alması gerektiğini söylediği aktarıldı.

AB haber kanalı Euronews gelişmeyi “Öcalan, PKK’ya silah bırakma çağrısında bulundu” diye geçti. Öcalan’ın uzun süredir beklenen açıklamasının DEM Partili vekiller tarafından okunduğunu ve Öcalan’ın örgüte silah bırakma çağrısında bulunduğunu belirtti.