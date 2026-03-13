Dış borcun 196.8 milyar doları kamu kurumlarının, 25 milyar doları Merkez Bankası’nın, 298.2 milyar doları da özel bankalar ve şirketlerin üzerinde duruyor. Son bir yılda özel sektörün dış borcu 45.2 milyar dolar, kamunun 24.3 milyar dolar arttı, Merkez Bankası’nın ise 9.7 milyar dolar azaldı.

Dış borç stokunun para birimi dağılımına göre dış borcun yüzde 48.1’i dolar, yüzde 29.7’si Euro, yüzde 12’si lira ve yüzde 10.1’i diğer para birimlerinden oluştu.

BELEDİYELER KREDİ ALAMADI

Kamuya ait 196.8 milyar dolarlık borcun 94.3 milyar dolarını merkezi yönetim, 80.2 milyar dolarını kamu banka ve finans kurumları, 8 milyar dolarını KİT’ler 9.6 milyar dolarını diğer kamu kurumları yaptı. Bu kurumlar son bir yılda yurt dışından 24.3 milyar dolar yeni kredi alıp kullandı. Buna karşılık 94.3 milyar dolarlık borcun 4 milyarını üstlenen belediyelerin brüt dış borcu 2025’te 237 milyon dolar birden azaldı. Bu veri, iktidarın muhalefet belediyelerinin dışarıdan kredi getirmelerini engelleyen düzenleme ve uygulamalarının sonucu olarak yorumlanıyor. Kısıtlamalar nedeniyle belediyeler 2025’te dışarıdan ilave kredi alamadığı gibi eski borçlarını da kendi kaynaklarından ödemek zorunda kaldı.

167.4 milyar doları kısa vadeli borç

TCMB verilerine göre Türkiye’nin brüt dış borcunun 167.4 milyar doları kısa vadeli, 352.6 milyar doları uzun vadeli borçlardan oluşuyor. Son dönemde hem iç hem de dış borçlanmaları hızlandıran Türkiye’nin 5 yıllık dönemde brüt dış borcu 142 milyar dolar birden arttı. Net dış borç yükümlülükleri ise 13.2 milyar dolar artışla 181.8 milyar doları aştı.