Türkiye, az ve orta gelirli ülkeler arasında dünyanın en borçlu 5’inci ülkesi konumunda bulunuyor. Üstelik Türkiye, muadili olan birçok ülkeden daha kötü dış ticaret dengesine sahip olup, daha yüksek faizle borçlandığı için dış borcunun sürdürülebilirliği de alarm veriyor. Dünya Bankası, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 120 ülkeyi kapsayan uluslararası borç raporunu yayımlandı. 2024 sonu verilerini kapsayan rapora göre Türkiye’nin dış borç stoku 514 milyar 989 milyon dolar olarak tahmin edildi.

Türkiye rapora göre Çin, Hindistan, Brezilya ve Meksika’dan sonra kendi liginde en borçlu ülke oldu. Türkiye’nin borcunun yapısı da birçok gelişmekte olan ülkeden daha problemli. Rapordaki 120 ülkenin borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı yüzde 23 olurken, Türkiye’de bu oran yüzde 39 seviyesinde. Benzer şekilde az ve orta gelişmiş ülkelerde borcun, ihracata oranı yüzde 90 seviyesinde kalırken, Türkiye’de ise bu oran yüzde 135 olarak hesaplandı. Yani Türkiye, ihracatıyla dış borcunu karşılayamayan ülkeler arasında yer aldı.

2025’TE REKOR KIRDI

Türkiye’de ihracatın yüzde 23’ü borç servisine giderken, genel ortalamada bu oran yüzde 13’te kaldı. İktidarın, Türkiye’yi gelişmiş ülkelerle karşılaştırarak Türkiye’nin ‘daha az’ borçlu bir ülke olduğunu savunması, bu rapora göre çöküyor. Üstelik rapor 2024 yıl sonu verilerini kapsıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin brüt dış borç stoku 2025 yılı içerisinde artış göstererek yılın üçüncü çeyreğinde 564.9 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşırken, 2025 sonu itibarıyla ise yaklaşık 519.9 milyar dolar oldu.

Türkiye borcunu ortalama 4 yılda yenilemek zorunda

Dünya Bankası gibi Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) borç raporunda da Türkiye için endişe uyandıran veriler var. OECD’nin bu ay yayımlanan ‘2026 Uluslararası Borç Raporu’na göre Türkiye’nin borç stokunun ortalama vadesinin 4.2 yıl ile OECD ülkeleri arasında en düşük seviyede yer aldı. Bir başka ifadeyle Türkiye 500 milyar doları aşan borcunu ortalama 4 yılda yenilemek zorunda kalıyor.