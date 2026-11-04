Geliştirilen yöntemle düşük kaliteli koyun yününün hem binaların yalıtımına katkı sağlaması hem de geleneksel yapı malzemelerine daha çevreci bir alternatif oluşturması hedefleniyor.

ATIK YÜNLER DIŞ CEPHE PANELİNE DÖNÜŞÜYOR

Harvard Üniversitesi bünyesinde yürütülen araştırmada, tekstil üretiminde tercih edilmeyen koyun yünleri değerlendirilerek yapı sektöründe kullanılabilecek paneller geliştiriliyor. Normal şartlarda düşük ticari değere sahip olan bu lifler, yeni yöntem sayesinde farklı bir kullanım alanı kazanıyor.

Yünün doğal yapısı, ısı yalıtımı açısından önemli avantajlar sunuyor. Lifler arasındaki hava boşlukları ısı geçişini yavaşlatırken malzemenin nefes alabilen yapısı da yapı tasarımında değerlendirilebilecek özellikler arasında bulunuyor.

İLK ÖRNEKLER NORVEÇ'TE SERGİLENDİ

Araştırmacılar, yün liflerinde bulunan keratin proteinini özel işlemlerle ayrıştırıp yeniden birleştirerek sert ve dayanıklı paneller elde etti. Laboratuvar testlerinde bazı örneklerin suya karşı yüksek direnç gösterdiği, mekanik dayanımlarının ise orta yoğunluklu lif levhalarla karşılaştırılabilir düzeyde olduğu belirlendi.

Geliştirilen yalıtım ve dış cephe kaplama sistemi, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Mimarlık Trienali'nde sergilendi. Projenin öncelikli hedefi, mevcut binaların dışarıdan yenilenmesini sağlayarak enerji tüketimini azaltmak.

Araştırma ekibi, üretimin büyütülmesi ve panellerin uzun vadeli dayanıklılığının doğrulanması üzerinde çalışmaya devam ediyor.