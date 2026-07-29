Kauai adasına 27 kilometre mesafede bulunan ve günümüzde 70 ila 130 arasında yerli Hawaii sakinine ev sahipliği yapan Niihau, asırlardır korunan izolasyon yapısıyla dikkat çekiyor. Modern teknolojinin ve altyapının bulunmadığı ada, uzun yıllar devam eden yasağın ardından rehberli ve süreli gezilerle dışarıdan gelen ziyaretçileri kabul etmeye başladı.

NİİHAU ADASI DIŞ DÜNYAYA NEDEN VE NASIL KAPATILDI?

Ada, 1864 yılında İskoç Sinclair ailesi tarafından Hawaii Kralı V. Kamehameha'dan 10 bin dolar değerinde altın karşılığında satın alındı. Satış anlaşması uyarınca adanın geleneksel yaşam tarzının korunması taahhüt edildi.

1915 yılında kurucunun torunu Aubrey Robinson'ın yabancıların girişini tamamen yasaklamasıyla birlikte adaya yalnızca daimi ikamet edenlerin, aile üyelerinin ve hükümet yetkililerinin girmesine izin verildi. Bu karar, adayı bir asırdan uzun süre boyunca dünyanın en erişilmez noktalarından biri haline getirdi.

MODERN TEKNOLOJİDEN UZAK YAŞAM NASIL SÜRDÜRÜLÜYOR?

Günlük iletişim dili olarak halen Hawaii dilinin kullanıldığı adada sakinler; internet, cep telefonu şebekesi, şebeke suyu ve asfalt yol olmadan yaşamını sürdürüyor. Ulaşımın at sırtında veya bisikletlerle sağlandığı, çamaşırların derelerde yıkandığı ve evlerin gaz lambalarıyla aydınlatıldığı yerleşimde son derece katı kurallar uygulanıyor. Her türlü uyuşturucu maddenin kesin olarak yasak olduğu adada, bu kuralı ihlal edenler derhal adadan sınır dışı ediliyor.

TURİSTLER İÇİN HANGİ KATI KURALLAR UYGULANIYOR?

Uzun süren izolasyonun ardından adanın mülkiyetini elinde bulunduran aile, komşu Kauai adasından helikopterle düzenlenen kısıtlı turlara izin vermeye başladı. Sıkı denetim altında gerçekleştirilen gezilerde ziyaretçilerin kıyı şeridindeki el değmemiş plajlarda yaklaşık üç saat geçirmesine, yüzmesine ve şnorkelle dalış yapmasına imkan tanınıyor. Yerel halkın huzurunu ve yaşam düzenini korumak amacıyla adada gecelemeye, köylere girmeye veya ada sakinleriyle temas kurmaya izin verilmiyor.