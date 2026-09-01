Sibirya'nın Krasnoyarsk bölgesinde yer alan Norilsk, Kuzey Kutbu'na 2 bin 400 kilometre mesafede, dünyanın en büyük nikel, bakır ve paladyum rezervlerinin üzerinde bulunuyor. 1935 yılında Sovyet yönetimi tarafından başlatılan madencilik faaliyetleri, yüz binlerce mahkumun çalıştırıldığı Gulag kamp sistemiyle inşa edildi. Aşırı soğuk ve ağır çalışma şartları nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiği bu kamplar 1950'lerde kapatılsa da tesisler şehrin temel ekonomik yapısını oluşturmaya devam etti.

BİTKİ ÖRTÜSÜ BÜYÜK ORANDA TAHRİP OLDU

Dünyanın sanayi kirliliği en yüksek kentleri arasında gösterilen Norilsk'te yüksek kükürt dioksit emisyonları çevredeki bitki örtüsünü büyük oranda tahrip etti. 2020 yılında bir termik santralden sızan tonlarca dizel yakıt ise bölgedeki toprak ve su kaynaklarında ağır hasara yol açtı. Şehirde kış aylarında sıcaklıklar eksi 30 derecenin altına düşerken, kar örtüsü yılın büyük bölümünde yerde kalıyor.

ULAŞIM SADECE HAVADAN VE NEHİRDEN SAĞLANIYOR

Norilsk'in en belirgin özelliklerinden biri, Rusya'nın geri kalanına bağlanan herhangi bir kara yolu ağının bulunmaması olarak öne çıkıyor. Şehre ulaşım neredeyse tamamen hava yolu vasıtasıyla gerçekleştirilirken, lojistik sevkiyatlar Yenisey Nehri üzerindeki Dudinka Limanı üzerinden yürütülüyor. Kışın 45 gün süren kutup gecelerinin yaşandığı kentte, yaz aylarında ise haftalarca tam karanlık gerçekleşmiyor.