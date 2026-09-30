New Mexico’da bulunan Interstate 25 otoyolunun 2 millik bir bölümü, standart asfalt malzemelerine alternatif olarak geliştirilen ve geri dönüştürülmüş plastik içeren özel bir karışımla kaplandı. Albuquerque merkezli TEWA Technology tarafından yürütülen projede, şirket tarafından 'plasphalt' olarak adlandırılan özel bir asfalt ve plastik karışımı kullanıldı.

Projede kullanılan geri dönüştürülmüş malzemeler arasında eski diş fırçaları ve plastik boru parçaları yer aldı. Endüstriyel plastik atıkların temini için Philips Semiconductors, Intel, Coca-Cola ve Sandia Ulusal Laboratuvarları gibi yerel kuruluşlarla iş birliği yapıldı.

PATENTİ ALINDI

Asfalt yapımında plastik atık kullanılması fikri, ilk olarak sahillerden toplanan atıklarla çalışan sanatçı Ciel Bergman tarafından ortaya atıldı. Fikir daha sonra Gary Fishback, Hal Stelmar ve Dennis Egan tarafından teknik bir konsepte dönüştürülerek patentlendi. 1990'ların sonlarında alınan patentlerde, kaplama malzemesindeki taş ve çakıl gibi agrega maddelerinin yerini almak üzere en az %5, ağırlıklı olarak ise %5 ile %20 arasında geri dönüştürülmüş plastik kullanılması öngörüldü.

%25 DAHA UZUN ÖMÜRLÜ OLABİLİR

Geleneksel asfalta kıyasla yaklaşık %10 daha yüksek maliyetle uygulanan malzemenin, standart kaplamalara göre %25 daha uzun ömürlü olacağı öngörüldü. Ayrıca bu yöntemle, süreçte kullanılan atıkların %27'sinin çöplüklere gitmesi engellenerek karayolu altyapısına kazandırılması hedeflendi.

Söz konusu uygulamaya dair dayanıklılık ve çevresel etki verileri, dönemin şirket beyanları ile Wired dergisinde yayımlanan raporlara dayanıyor. Yolun uzun vadeli performansına ilişkin bağımsız bir inceleme sonucu ise çalışmada yer almadı.