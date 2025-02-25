Günde en az 2 kere kullandığınız bir ürün olan diş fırçasını nasıl saklıyorsunuz? Singapur'da yaşayan doktor Dr. Samuel Choudhury, çoğumuzun diş fırçalarıyla ilgili yapmaya devam ettiği iğrenç hatayı ortaya koydu.

DİŞ FIRCASINI BURADAN UZAN TUTUN!

Uzmanlara göre, pek çok kişi hâlâ diş fırçasını tuvaletin yanında saklıyor. Bu pratik bir yöntem gibi görünse de, diş fırçanızı dışkıdan bakteriye ve virüslere kadar her şeye maruz bırakabilir. Dr. Samuel durumu şöyle izah ediyor:

"Tuvaleti sifonu çekmenin bakterileri 1,8 metre havaya fırlatabileceğini biliyor muydunuz? Diş fırçanız tuvaletin yanında duruyorsa, sadece diş macunuyla değil başka şeylerle de dişlerinizi fırçalıyor olabilirsiniz!"

KAPALI KAPTA SAKLAMAYIN

Yapılan araştırmalar, diş fırçasını kapalı bir kapta saklamanın bakteri yükünü artırdığını, çünkü bakterilerin üremesi için çok uygun bir ortam sağladığını gösteriyor. Dr. Choudhury diş fırçanızı temiz ve güvenli tutmanın kolay yollarını şöyle sıraladı:



"Birincisi, onları her zaman dik tutun ki su düzgün bir şekilde akıp gitsin. İki, diş fırçanızı veya başlığını üç-dört ayda bir değiştirin. Üç, diş fırçasını klozetten uzak tutun ve sifonu çekerken klozet kapağını kapalı tutmaya çalışın. Mümkün olduğunca tuvaletten uzak, iyi havalandırılan bir alanda tutmaya çalışın ki kurusun"