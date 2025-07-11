İzmir'in Konak ilçesinde, diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez’in (49) başından vurularak öldürülmesine ilişkin görülen davada, sanık Mustafa Ercan (34) ilk kez hâkim karşısına çıktı. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanığın ve tanıkların ifadeleri çarpıcı iddiaları gündeme getirdi.

'AYAĞINA ATEŞ EDECEKTİM, EĞİLİNCE BAŞINA GELDİ'

Sanık Mustafa Ercan savunmasında, olayın kasıtlı olmadığını öne sürerek, “Amacım ayağına ateş etmekti ama eğilince başına isabet etti. Silahla birlikte olay yerinden ayrılıp polise teslim oldum” dedi.

Cinayet sonrası, Düşmez’in telefonunu alarak olay yerindeki görüntüsünü kaydeden Ercan, videoyu yanlışlıkla annesine gönderdiğini belirtti: “Kız arkadaşıma atacaktım, ama annesi rehberde ‘aşkım’ diye kayıtlıymış, karıştırdım.”

'HAYATIM ALTÜST OLDU'

Ercan, Düşmez’le uzun süredir hem arkadaşlık hem iş ortaklığı yaptıklarını ve birlikte uyuşturucu kullandıklarını iddia etti. Savunmasında Düşmez'in kendisini bağımlı hâle getirdiğini öne süren Ercan, “5 ay boyunca neredeyse hiç evden çıkmadım. Bu süreçte işler kötüye gitti. Eski eşimle boşandık, çocuklarım perişan oldu. Maddi olarak çöktüm” ifadelerini kullandı.

Sanığın eski eşi A.A. tanık olarak verdiği ifadede, “Mustafa ve Emrah birlikte madde kullanıyordu. Emrah, eşimi etkisi altına aldı. Ailemizi yıkan, yuvamızı bozan oydu” dedi. Ayrıca, Emrah Düşmez’in çalışanlardan ve kendisinden yaklaşık 6 milyon lira topladığını iddia etti.

Hayatını kaybeden diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez’in annesi Aysel Düşmez ise sanığın oğlu üzerinde olumsuz etkiler yarattığını öne sürerek, “Oğluma araç kiralama işi yapmamasını söyledim. Sonunda beni 1 milyon TL borca soktu. Bu adamdan şikayetçiyim” dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Hazırlanan iddianamede Mustafa Ercan hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca ruhsatsız silah bulundurmaktan da 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.