Ağız hijyeninizi sağlama noktasında eksik kaldığınızı hiç düşündünüz mü Çoğu kişi diş fırçalamayı ve diş ipi kullanmayı ihmal etmeden günlük ağız bakım rutinimizi gerçekleştiriyor ancak yapılan araştırmalar ve uzmanlar, doğru sıralama ile bu işlemlerin yapılmadığını gösteriyor.

Diş hekimi Krysta Ambruson, doğru ağız bakımı sırasını paylaştı. Çoğumuzun diş fırçalama, diş ipi ve ağız gargarasını belirli bir sırayla yaptığına inanıyoruz fakat Krysta'ya göre bu sıralama doğru değil. Ağız bakım rutininizde yapmanız gereken değişiklikler, dişlerinizin sağlığı ve hijyeni açısından önemli farklar yaratabilir.

İŞTE SIRASIYLA AĞIZ BAKIM RUTİNİ

Krysta'nın önerdiği sıralama, genellikle alıştığımızdan farklı bir yol olarak gidiyor. Uzman isim özellikle gece rutinine odaklanarak, sabah rutininizin de buna benzer olması gerektiğine dikkat çekti. Diş fırçasını ilk alacağınız şey olarak düşünmemelisiniz. Öncelikle, eğer yapıyorsanız yağ bir tür yağla ağzı çalkalama işlemiyle başlamalısınız. Bu işlem, diş sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur fakat bunun bilimselliği yok. Bu çalkalama işlemini yapmıyorsanız, dil kazımak bir sonraki adım olmalıdır. Bu genellikle sabahları yapılması önerilen bir işlem olurken, dil yüzeyinde biriken zararlı bakterilerin temizlenmesine yardımcı olur.

Dilinizi kazıdıktan sonra diş ipi kullanmak önemlidir. Krysta, hem normal diş ipi hem de su diş ipi kullanımının en etkili yöntemler olduğunu belirtti. Diş ipi kullanırken her dişin her iki tarafına da dikkatlice uygulama yapmayı ihmal etmeyin. Diş ipi sonrası ise ağız gargarası kullanmak doğru bir adım olacaktır. Son olarak, Krysta diş fırçasını alarak dişlerini iki dakika boyunca fırçaladıktan sonra ağzını çalkalamayı öneriyor çünkü ağız gargarası ve diş fırçalamadan sonra ağzınızı çalkalamamak, fırçalamanın etkisini artırabilir.

Öte yandan birçok kişi bu sıralamayı daha önce duymadığını ve işlerimizi ters sırayla yaptıklarını fark etti.