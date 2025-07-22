Kamu diş hekimleri, teşvik ödemelerindeki üst sınıra ulaşabilmek adına günlük 50'yi bulan girişimsel işlem yapmaya zorlandıkları gerekçesiyle 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde iş bırakma kararı aldı. Tabip-Sen’in çağrısıyla gerçekleştirilecek bu eylemde, sağlık çalışanlarına yönelik gerçekçi olmayan performans hedeflerine karşı tepki gösterilecek.

Tabip-Sen'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Yapılan çalışmalarla görülüyor ki, kamu diş hekimleri vaadedilen teşvik tavanına ulaşılabilmesi için Bir diş hekiminin günde 50 girişimsel işlem yapması gerekmektedir.

- Bu tür gerçeklikten uzak yaklaşımların düzenlenmesi, hem hastaların tedaviye erişimi hem de diş hekimlerinin mesleğini yapabilmesi için 31 Temmuz-1 Ağustos tarihinde Tabip-Sen üye diş hekimleri iş bırakma eylemi gerçekleştirecektir.