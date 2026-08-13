Olay, 9 Ağustos’ta gece saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi.
Kimliği belirsiz kişiler tarafından bir diş kliniğine silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen S.K., M.E. ve M.V.A. yakalanarak gözaltına alındı.
MAHKEMECE TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.