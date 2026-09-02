Ticaret Bakanlığı, günlük hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alan kozmetik ürünlerde tüketici sağlığını korumaya yönelik yeni düzenleme için harekete geçti. Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı paylaşıldı.

ÜRÜN BİLGİLERİ KAREKODLA ULAŞILACAK

Taslağın en dikkat çeken maddelerinden biri, ürün bilgilerinin tüketiciye sunulma şekliyle ilgili. Buna göre kozmetik ürünlerin yeni yıldan itibaren ambalajlarında yer alacak karekod gibi bir veri taşıyıcısı üzerinden gerekli bilgiler tüketiciye aktarılabilecek. Karekod için uygun ambalaja sahip olmayan ürünlerde ise bilgilerin broşür, etiket, kağıt şerit, fiş veya kart gibi materyaller aracılığıyla sunulması öngörülüyor.

BAZI SİLİKONLAR 2026'DA YASAKLANIYOR

Sabah'ın haberine göre, düzenlemeyle bazı sentetik ve alerjen içeriklerin kullanımına yönelik yeni sınırlamalar getirilecek. Saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde bulunan Decamethylcyclopentasiloxane isimli sentetik silikon bileşenini içeren ürünlerin 31 Aralık 2026'dan itibaren yasaklanması planlanıyor.

Güneş kremlerinde ise alüminyum içeren bazı bileşenlere yönelik de yeni kurallar getirilecek. Bu gelişmeler, sektörün üretim süreçlerini ve formülasyonlarını yeniden gözden geçirmesine neden olacak.

ÇOCUK ÜRÜNLERİNE ÖZEL UYARILAR

Taslakta çocuklara yönelik kozmetik ürünler de özel olarak ele alındı. Heksil 2-hidroksibenzoat isimli koku verici bileşenin 3 yaşın altındaki çocuklara yönelik ürünlerde kullanılmasının yasaklanması öngörülüyor. Triklokarban içeren diş macunlarında ise 6 yaşın altındaki çocuklar için kullanılmamalıdır uyarısının yer alması planlanıyor.

Saç boyalarının ambalajlarında da daha kapsamlı uyarılar bulunması gündemde. Taslağa göre ürünlerde saç boyalarının şiddetli alerjik reaksiyonlara yol açabileceğine ilişkin uyarıların yanı sıra 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun olmadığı belirtilecek.

Ayrıca geçici "kara kına" dövmelerinin alerji riskini artırabileceğine ilişkin uyarıların da ürün ambalajlarında yer alması zorunlu hale getirilecek. Bu adımlar, tüketicilerin ürün seçiminde daha bilinçli olması hedefleniyor.