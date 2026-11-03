Diş fırçasına sıkılan o kusursuz kırmızı, beyaz ve mavi çizgilerin yalnızca estetik bir detay olmadığı ortaya çıktı. Tüketicilerin yıllardır sadece görsel bir süs sandığı renk katmanlarının, aslında hem özel bir üretim mühendisliğine hem de doğrudan belirli sağlık işlevlerine dayandığı anlaşıldı.

HER RENGİN AYRI BİR İŞLEVİ VAR

Tüpten çıkan renkler rastgele seçilmiyor; her biri hem içerik hem de tüketici algısı açısından kritik görevler üstleniyor. Formüldeki opak beyaz kısım diş minesini parlatıp plakları temizlerken, saydam mavi ve yeşil jeller ağızda mentol ferahlığı ve uzun süreli nefes tazeliği sağlıyor. Kırmızı şerit ise doğrudan diş eti sağlığını koruma ve dokuları güçlendirme işlevini yerine getiriyor.

ÇİZGİLER TÜPÜN İÇİNDE NEDEN KARIŞMIYOR?

Renklerin birbirine girmeden düzgün şeritler halinde çıkması, macunun "tikzotropi" özelliğine dayanıyor. Hareketsizken katı gibi duran formül, tüp sıkıldığında akışkan hale geliyor ve moleküler dengesi sayesinde katmanlar sınırlarını koruyor. Fabrikalarda gövdeye beyaz macun doldurulurken, renkli kısımlar tüpün ağız kısmındaki mikro kanallara yerleştiriliyor; böylece her sıkışta kusursuz çizgiler elde ediliyor.

TÜP DİBİNDEKİ KARELERLE İLGİLİ EFSANE ÇÖKTÜ

Sosyal medyada yayılan "Tüpün altındaki renkli kareler ürünün kimyasal ya da doğal olduğunu gösterir" iddiası ise tamamen asılsız. "Eye mark" adı verilen bu teknik işaretler, sadece fabrikadaki üretim bantlarında yer alan optik sensörlerin tüpü doğru noktadan kesip mühürlemesi için kullanılıyor; ürünün içeriği veya sağlığıyla hiçbir ilgisi bulunmuyor.