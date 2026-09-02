Diş macunu tüplerinin alt kısmında bulunan renkli karelerin ürünün doğallık veya kimyasal oranını gösterdiği yönündeki yaygın iddia tamamen asılsız çıktı. Tüplerin üzerindeki bu işaretler, sanılanın aksine içerikle ilgili değil, fabrikadaki ambalajlama makinelerinin teknik kesim noktalarını belirliyor.

TÜPLERDEKİ RENKLİ ÇİZGİLER NE ANLAMA GELİYOR?

Sosyal medyada sıkça paylaşılan teorilerde; siyah çizginin tamamen sentetik, yeşil çizginin ise tamamen doğal içeriği temsil ettiği öne sürülüyordu. Kırmızı ve mavi renklerin ise kimyasal ile doğal maddelerin karışımını simgelediği iddia ediliyordu. Ancak uzmanlar, hiçbir üreticinin ambalaja "zararlı ürün" anlamına gelecek bir işaret koymayacağını vurguluyor. Renklerin gerçek işlevi, tamamen üretim tesislerindeki otomasyon sistemleriyle ilgili.

FABRİKADAKİ MAKİNELER BU RENKLERİ NASIL KULLANIYOR?

Diş macunları dev üretim bantlarında çok katmanlı rulolar halinde şekillendiriliyor. Bant üzerinde ilerleyen tüplerin nereden kesilip mühürleneceğini belirlemek için robotik sensörler devreye giriyor. Işık sensörleri, ambalaj zeminine zıt renkte basılan bu çizgileri algılayarak bıçağın tam doğru noktada tüpü kesmesini sağlıyor. Örneğin beyaz bir tüp üzerine koyu mavi veya siyah, yeşil bir tüp üzerine ise kırmızı gibi zıt renkli optik kodlar basılıyor.

BU UYGULAMA DİĞER ÜRÜNLERDE DE VAR MI?

Benzer renkli işaretler şampuan, yüz yıkama jeli ve krem tüplerinde de yaygın olarak kullanılıyor. Tüpün üzerinde bu çizginin bulunmaması durumunda ise ambalajın farklı bir sensör teknolojisiyle kesildiği anlaşılıyor.