Günlük rutinlerimiz, kişiliğimizin dışavurumu olarak değerlendirilir. Bu rutinler, farkında olmadan tekrar ettiğimiz davranış kalıplarıdır. Diş macunu kullanımı da bu alışkanlıklardan biridir. Diş macununu sıkma şekliniz, aslında karakter yapınız hakkında şaşırtıcı bilgiler sunabilir. İşte bu küçük ama anlamlı alışkanlığınıza göre yapılan kişilik analizi...

GELİŞİGÜZEL HERHANGİ BİR NOKTADAN SIKANLAR

Eğer diş macununu belirli bir noktadan değil de rastgele herhangi bir yerden sıkıyorsanız, dünyaya çoğu insandan farklı bir gözle baktığınız söylenebilir. Estetik duyarlılığı yüksek, sanatsal yönü kuvvetli bir yapınız var. Düzenli ve dakik olma konusunda zaman zaman zorlanıyor olsanız da, olaylara pozitif yaklaşımınızla bu açığı kapatıyorsunuz. Ruh halinizdeki sık değişimler de sizi çevrenizden ayıran bir başka özellik olabilir.

ÜSTTEN SIKANLAR

Diş macununu tüpün en üst kısmından sıkan kişilerin daha çok karamsarlığa meyilli olduğu düşünülür. Hedeflerinize ulaşma konusundaki tutkunuz, sizi kimi zaman sınırları zorlayan bir noktaya taşıyabilir. Başkalarına karşı güven beslemekte zorlanan biri olabilirsiniz. Genellikle kendi fikirlerinizi ön planda tutar, başkalarının görüşlerini dikkate almamayı tercih edebilirsiniz. Bu sizi bencil yapmasa da, önceliğinizin her zaman kendiniz olması anlamına gelir. Eğer bir durum sonucunda zarar görme ihtimaliniz varsa, o yoldan uzak durmayı seçersiniz.

TÜPÜ DÜZLEŞTİREREK SIKANLAR

Eğer diş macununu tüp boyunca dikkatlice düzelterek sıkıyorsanız, siz son derece zarif, hassas ve düşünceli bir kişiliğe sahipsiniz. Duygusal zekanız gelişmiş, insan ilişkilerinizde empati kurma yeteneğiniz yüksek. Ancak bu hassasiyetin bir yansıması olarak, temizlik ve düzen konusunda fazlasıyla titiz davranabilirsiniz. Hayal gücünüzün genişliği, dışarıdan bakanlar tarafından "fazla hayalci" olarak yorumlanabilir. Siz ise insanlara güvenen, gelecekte her şeyin daha iyi olacağına inanan idealist bir yapıya sahipsiniz.

UÇTAN YUVARLAYARAK SIKANLAR

Diş macununu tüpün ucundan başlayarak sıkı bir şekilde yuvarlayarak kullanan kişiler genellikle planlı, düzenli ve tasarruflu bireylerdir. Hem maddi hem de manevi anlamda dengeli bir yaşam kurma hedefiniz vardır. Ancak bu dengeyi kurarken içten içe mükemmeli yakalama çabasını da sürdürürsünüz. Zamanınızı ve paranızı boşa harcamaktan hoşlanmaz, verimlilik ilkesini hayatınızın merkezine koyarsınız. Çok çalışmaya alışkınsınızdır ve işinize duyduğunuz saygı nedeniyle bu yoğun tempodan şikâyet etmezsiniz.

ORTADAN SIKANLAR

Diş macununu tüpün tam ortasından sıkan bireyler gerçekçi bir kişiliğe sahiptir. Mükemmeliyetçilik sizin için öncelik değildir; hatta zaman zaman dağınıklığın bile daha hoş bir estetik sunduğunu düşünebilirsiniz. Organize işler ya da insanları yönlendirme görevleri size çok cazip gelmez. Sosyal bir yapıya sahipsiniz ve insanlarla etkileşim kurmayı seversiniz. Duygularınızla ve mantığınızla uyum içinde hareket ederek hayatın dengesini başarıyla kuran bir yapınız var.