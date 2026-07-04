Dış ticaret verilerinin karnesi Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin katılımıyla TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Haziranda ihracat yıllık bazda yüzde 21.9 arttı ve 24.9 milyar dolar oldu.

189.2 MİLYAR $’A ÇIKTI

Zor bir ilk yarının yaşandığını söyleyen Bakan, haziran ayı ihracat verisini ‘tüm zamanların en yüksek haziran ayı rakamı’, ‘tarihteki en yüksek üçüncü ay rekoru’ olarak tanımladı. Ancak ithalat haziranda yüzde 23.1 artarak 35.3 milyar dolara ulaştı. Böylece haziranda dış ticaret açığı yüzde 26.3’lük yükselişle 10.4 milyar dolar oldu. Ocak-haziran döneminde ise ihracat yüzde 3.6 artışla 136.1 milyar dolara, ithalat yüzde 4.6 artışla 189.2 milyar dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 7.4 arttı ve 53.1 milyar doları buldu. Son 12 aya bakıldığında ise dış ticaret açığı yüzde 7.4 artışla 95.8 milyar dolara kadar çıktı. Ayrıca toplam mal ve hizmetler ihracatının yıllıklandırılmış olarak 400 milyar doları aştığı belirtildi.