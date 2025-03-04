Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 Şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı.
Bakan Bolat'ın açıkladığı verilere göre şubat ayında ihracat yüzde 1,5'lik azalışla 20,8 milyar dolar olurken, ithalat 28,9 milyar olarak kaydedildi.
Şubat ayında dış ticaret açığı 8,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 arttı.
Şubat ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 70,8 olarak kaydedildi.
İHRACAT NEDEN DÜŞTÜ?
Bakan Bolat, ihracattaki düşüşün takvim etkisinden dolayı gerçekleştiğini aynı problemin mart ayında da yaşanacağını açıkladı.