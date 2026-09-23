Pekin yönetimi, kritik ham maddelerin uluslararası siyasette birer koz ve pazarlık aracı haline geldiği bu çalkantılı dönemde, ulusal ekonomisini koruma altına almak amacıyla topraklarını adeta altüst edecek devasa bir kaynak arayışına girişiyor.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güncellenen stratejik ulusal kampanyanın temel hedefinin, önümüzdeki yıllarda fırlaması beklenen kritik mineral talebini tamamen yerli imkanlarla karşılamak olduğu vurgulandı. Ülke genelinde yürütülecek bu dev hamle sayesinde, yer altındaki bakir kaynakların tespit edilerek hızla ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

DIŞA BAĞIMLI OLDUKLARI ALANLARA YOĞUNLAŞACAKLAR

Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zhou Xing'in doğrudan "maden arama atağı" olarak tanımladığı bu kritik girişim, Çin'in dışa bağımlı olduğu stratejik alanlara yoğunlaşacak.

Seferberlik kapsamında petrol, demir, bakır ve alüminyum gibi Çin'in ithalata muhtaç olduğu hayati rezervlerin yanı sıra, ülkenin halihazırda küresel pazar liderliğini elinde bulundurduğu nadir toprak elementleri de çok daha derinlemesine aranacak. Pekin, bu hamleyle hem dışa bağımlılığı sıfırlamayı hem de kritik kaynaklardaki küresel hakimiyetini perçinlemeyi hedefliyor.