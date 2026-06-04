İstanbul yarın son derece sıcak ve bunaltıcı bir gün geçirmeye hazırlanıyor. Şehir genelinde beklenen hava sıcaklıkları bulunulan ortama göre değişiklik gösterse de oldukça tehlikeli seviyelerde seyredecek. Tahminlere göre yarın İstanbul'da sıcaklıklar gölgede 33°C olarak ölçülecek.
TERMOMETRELER 40 DERECEYİ GÖRECEK
Ancak doğrudan güneş altında kalan alanlarda bu değerin 40°C seviyelerine kadar çıkacağı belirtiliyor. Şehir içi ulaşımda ve sokaklarda asıl tehlike ise zeminlerde yaşanacak; asfalt yer sıcaklığının kavurucu bir seviye olan 47°C'ye ulaşması bekleniyor.
BU SAATLERE DİKKAT
Özellikle güneşin etkisini en yoğun hissettirdiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarıda uzun süre vakit geçirmemeleri isteniyor.
AKOM VERİLERİ NE DİYOR?
AKOM haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da hafta boyunca çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak. Güneyin sıcak havasını bölgeye taşıyan güneyli rüzgarların, yani lodosun ve güneşin ısıtıcı etkisinin birleşmesiyle sıcaklıkların yüksek seviyelere çıkması bekleniyor. Gün genelinde nem oranının yüzde 40 ile 70 arasında değişmesi, rüzgarın ise lodostan aralıklarla orta kuvvette, saatte 5 ila 20 kilometre hızla esmesi bekleniyor.