Birçok akıllı telefon kullanıcısının gün boyunca kablosuz bağlantı özelliklerini açık bırakması, güvenlik risklerini ve gereksiz pil tüketimini beraberinde getiriyor. Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi (BSI) ve ülkedeki tüketici hakları örgütleri, Wi-Fi ve Bluetooth gibi kablosuz arayüzlerin kullanılmadığı anlarda kapatılması gerektiğini bildirdi.

Alman CHIP.de sitesinde yer alan habere göre, ev dışında bulunulduğunda Wi-Fi modülünün açık tutulmaması gerektiği üç temel nedene dayandırılıyor:

Pil tüketiminin önlenmesi: Açık konumdaki Wi-Fi modülü, sürekli olarak çevredeki ağları taradığı ve bağlantıları sürdürmeye çalıştığı için arka planda ek enerji tüketiyor.

Siber saldırılara karşı koruma: Saldırganların kamuya açık alanlarda oluşturduğu sahte erişim noktaları (fake access points), cihaza yetkisiz erişim sağlanması ve hassas şifrelerin ele geçirilmesi riskini artırıyor.

Konum verilerinin gizliliği: Cihazda kayıtlı Wi-Fi ağlarının listesine erişen saldırganlar, herkese açık kablosuz ağ harita kataloglarını kullanarak telefon sahibinin ikamet adresini tespit edebiliyor.

CİHAZLARDA OTOMATİK WI-FI YÖNETİMİ

Erişim yönetimini manuel olarak yapmanın pratik bulunmaması nedeniyle uzmanlar, işletim sistemlerine göre farklı otomasyon çözümlerine dikkat çekiyor:

iOS Cihazlar: iPhone modellerinde Denetim Merkezi üzerinden kapatılan Wi-Fi, Apple sistemi tarafından ertesi gün otomatik olarak tekrar aktif hale getiriliyor. Uzmanlar, kesintisiz bir yönetim için "Kestirmeler" uygulaması üzerinden konuma bağlı otomasyon kurulmasını öneriyor. Bu yöntemle telefon, belirlenen konumdan ayrılışta Wi-Fi'ı "Kapalı" duruma getiriyor; konuma dönüşte ise tekrar açıyor.

Android Cihazlar: Android işletim sisteminde tanıdık ağlara yaklaşıldığında Wi-Fi'ı otomatik açan ayarlar bulunmakla birlikte, konuma bağlı evrensel bir otomatik kapatma fonksiyonu yer almıyor. Android kullanıcıları için NFC etiketleri veya IFTTT benzeri dördüncü taraf otomasyon uygulamalarının kullanımı tavsiye ediliyor.

SİBER SALDIRI YÜZEYİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KÜÇÜLTÜYOR

Güvenlik uzmanları, açık bırakılan Wi-Fi, Bluetooth veya NFC arayüzlerinin doğrudan bir veri ihlaline yol açmasının kesin olmadığını, ancak aktif arayüz sayısının azaltılmasının siber saldırı yüzeyini önemli ölçüde küçülttüğünü vurguladı.

Öte yandan uzmanlar, kablosuz bağlantılarda yaşanan performans kayıplarının her zaman cihaz yetersizliğinden kaynaklanmadığını, aşırı yüklenmiş Wi-Fi kanallarının ve cihazın ev içerisindeki yanlış konumlandırılmasının da internet hızını olumsuz etkilediğini ifade etti.