Güney Avustralya çölündeki Coober Pedy'de yaz aylarında dışarıdaki sıcaklık 48 dereceyi aşarken, yeraltındaki evlerde klimaya ihtiyaç duyulmuyor. İki bin nüfuslu kasabada kumtaşına oyulan konutların sıcaklığı yıl boyunca 19-25 derece arasında kalıyor.

Milliyet'in Daily Mail'den aktardığı habere göre, başkent Canberra'dan yaklaşık 1.600 kilometre uzaklıktaki kasabada yaşam, evlerle sınırlı kalmadan tünellere ve kayalara oyulan sosyal alanlara uzanıyor.

“ISITMA YA DA SOĞUTMA MASRAFIMIZ YOK”

Yeraltı yapıları, çökme tehlikesine karşı yüzeyden en az 4 metre derine inşa ediliyor. Kumtaşı kayalara oyulan evlerde elektrik, su, internet ve havalandırma bulunuyor.

Almanya'nın Stuttgart kentinden ailesiyle birlikte Coober Pedy'ye taşınan 38 yaşındaki Sabrina Troisi, evlerindeki yaşamı şöyle anlatıyor:

“Evimize girmek bir tepeye girmek gibi. Isıtma ya da soğutma masrafımız yok, sadece ışık yakmamız yetiyor. Kapıyı kapattığınız an dış dünyadan gelen tüm gürültü kesiliyor. Tamamen karanlık ve sessiz bir ortamda uyumak harika bir duygu.”

ÜÇ YATAK ODALI EV 21 BİN STERLİNE SATILDI

Kasabada yakın zamanda düzenlenen bir müzayedede, üç yatak odalı bir yeraltı evi 21 bin sterline alıcı buldu.

Opal yataklarının bulunduğu Coober Pedy'de ev genişletmek için yapılan kazılarda değerli taşlara rastlama ihtimali de var. Kasabada anlatılan bir rivayete göre, evine bir yatak odası eklemek isteyen madenci opal damarları buldu. Kazıya devam ettikçe yeni taşlara rastlayan madencinin evi, sonunda 10 odalı bir yeraltı malikanesine dönüştü.

KİLİSE, OTEL VE KİTAPÇI DA YERALTINDA

Kayaya oyulmuş iç mekanı, dini figürleri ve vitray pencereleriyle Sırp Ortodoks Kilisesi, kasabanın ziyaret edilen yapıları arasında yer alıyor. Penceresiz tünellerde konaklama sunan Desert Cave Hotel'de ise kumtaşı barlar, restoranlar ve bilardo salonları bulunuyor.

1930'lardan kalan eski bir maden kuyusu yeraltı kitapçısı olarak işletiliyor. Old Timers Madeni de turizme hizmet veriyor.

Yüzeydeki sosyal yaşamın dikkat çeken duraklarından biri ise kum ve çakıldan oluşan golf sahası. Çim bulunmayan sahada oyuncular, vuruş yapabilmek için yanlarında küçük yapay çim parçaları taşıyor. Gündüz sıcağı çekildiğinde de karanlıkta parlayan fosforlu toplarla golf oynanıyor.

Kraterler ve terk edilmiş yüzlerce maden şaftının bulunduğu bölge sinema filmlerine de mekan oldu. Mad Max Beyond Thunderdome, Pitch Black, Red Planet ve Mortal Kombat burada çekilen yapımlar arasında.

SU ARARKEN OPAL BULDU

Kasabanın geçmişinde 1915 yılında yapılan bir keşif bulunuyor. Willie Hutchison adlı çocuk, su ararken tesadüfen opal taşlarına rastladı. Birinci Dünya Savaşı'ndan dönen, siper yaşamına alışkın askerlerin toprağa sığınaklar kazmasıyla başlayan yeraltı mimarisi de zamanla bir yaşam biçimine dönüştü.

Yaklaşık 120 milyon yıl önce bir iç denizle kaplı olan bölgede, opalleşmiş fosiller de çıkarılıyor.