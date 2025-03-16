Ramazan ayının başlamasıyla beraber iftar alışkanlıklarında da değişimler yaşandı. Areda Piar’ın gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye’de vatandaşların dışarıda iftar yapma oranlarını, tercih ettikleri mekanları ve iftar menüleri hakkındaki düşüncelerini ortaya koydu. Sonuçlar, artan fiyatların iftar tercihleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu çıkardı.

DIŞARIDA İFTAR YAPANLARIN ORANI DÜŞTÜ

Araştırma sonuçlarına göre, vatandaşların yüzde 45,8’i iftarlarını tamamen evde yapmayı tercih ederken, yüzde 37,5’lik bir kesim ise sadece özel günlerde, arkadaş veya akraba buluşmalarında kafe ve restoranlara gitmeyi tercih ediyor.

Ramazan boyunca dışarıda iftar yapma oranları oldukça düştü: yüzde 14,2 yalnızca iki veya üç kez iftarını dışarıda yaparken, yüzde 1,7’lik bir grup haftada birkaç kez restoran veya kafelere gidiyor.

ORTA SEGMENT RESTORANA GİDİYOR

Dışarıda iftar yapanlar en çok orta segment restoranlara gidiyor. Araştırma sonuçlarına göre:

Yüzde 67,8 orta segment restoranları, yüzde 17,8 belediye sosyal tesislerini, yüzde 14,4 ise lüks restoranları tercih ediyor.

Araştırma kapsamında, yüzde 68’lik kesim fiyatların artışı sebebiyle dışarıda iftar yapmayı düşünmüyor.

Buna ek olarak,

Yüzde 20,6 önceki yıllara kıyasla daha az dışarıda iftar yaptığını, yüzde 52,5, kişi başı 500 TL ve altı menüleri, yüzde 30,7, kişi başı 500-1000 TL arası menüleri, yüzde 10,3, 1000-1500 TL arası iftar menüleri tercih ediyor.

İŞLETMELER FIRSATÇILIK YAPIYOR MU?

Araştırmada katılımcılara “Sizce iftar menülerinde kafe ve restoranlar fırsatçılık yapıyor mu?” diye soruldu. Cevap verenlerin yüzde 96,1’i bu soruya “Evet” dedi.

Aynı zamanda,

Yüzde 76,4 menü fiyatlarının yükselmesini fırsatçılıkla, yüzde 34 ise fiyat artışlarının maliyetlerden kaynaklandığını ifade ediyor.

Restoran seçiminde öncelikler şu şekilde sıralandı:

Araştırmaya katılanların restoran seçiminde öncelik verdiği faktörler ise şu şekilde belirlendi:

Yüzde 73,7 fiyat uygunluğunu en önemli kriter olarak görürken, yüzde 58 lezzet ve kaliteye öncelik tanıyor.

Yüzde 30,7, iftar menülerinde daha ekonomik seçenekler, yüzde 78,6, popüler restoranların Ramazan menülerini gereğinden fazla gösterişli bulduğunu ifade ediyor.