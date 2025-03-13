Areda Piar'ın yaptığı araştırma, Türk halkının Ramazan ayında dışarıda iftar yapma alışkanlıklarını ve restoran tercihlerindeki eğilimleri ortaya koydu.

Araştırmaya göre, halkın büyük bir kısmı iftar menülerindeki fiyat artışlarını fırsatçılık olarak değerlendiriyor.

Katılımcıların yüzde 68’i, artan fiyatlar nedeniyle dışarıda iftar yapmayı tercih etmediklerini belirtirken, yüzde 73,7’si restoran seçerken fiyatların uygun olmasına dikkat ediyor.

Halkın en büyük beklentisi, daha uygun fiyatlı menüler sunulması. Ayrıca, yüzde 76,4’ü yüksek fiyatları kar marjlarına bağlıyor. Çoğu katılımcı ise Ramazan'a özel menülerin aşırı lüks ve israf oluşturduğunu düşünüyor.

DIŞARIDA İFTAR YAPMAK TARİHE KARIŞIYOR

Araştırma, halkın dışarıda iftar yapma oranının düşük olduğunu gösteriyor. Katılımcıların yüzde 45,8’i dışarıda iftar yapmadığını belirtirken, yüzde 37,5’i sadece arkadaş ve akraba buluşmalarında kafe ve restoranları tercih ediyor. Sadece birkaç kez dışarıda iftar yapanların oranı yüzde 14,2 iken, haftada birkaç kez dışarıda iftar yapanların oranı yüzde 1,7 gibi düşük bir seviyede kalıyor.

RESTORAN SEÇİMİNDE EN POPÜLER TERCİHLER

Restoran tercihleri incelendiğinde, katılımcıların yüzde 67,8’i orta segment restoranları tercih ederken, yüzde 17,8’i belediye sosyal tesislerini, yüzde 14,4’ü ise lüks restoranları tercih ediyor. Dışarıda iftar yapanların çoğunluğu, 500 TL ve altındaki fiyat aralığındaki menüleri tercih ediyor; bu oran yüzde 52,5.

İFTAR MENÜSÜ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

İftar menüsü fiyatlarının artışı, dışarıda iftar yapma kararlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri. Katılımcıların yüzde 68’i, artan fiyatlar nedeniyle dışarıda iftar yapmayı düşünmediklerini ifade ederken, yüzde 20,6’sı önceki yıllara kıyasla daha az dışarıda iftar yapmayı tercih ettiğini söylüyor. Fiyat artışlarının tercihleri etkilemediğini belirtenlerin oranı ise sadece yüzde 4,9.

FIRSATÇILIK VE YÜKSEK KAR MARJI ELEŞTİRİSİ

Araştırmanın bir diğer dikkat çekici bulgusu, iftar menülerindeki fiyat artışlarının fırsatçılık ve yüksek kar marjlarına bağlı olduğu düşüncesi.

Türk halkının yüzde 96,1’i restoranların iftar menülerinde fırsatçılık yaptığını ifade ediyor. Yalnızca yüzde 3,9’luk bir kesim, fiyatların adil olduğunu düşünüyor.

Katılımcıların çoğunluğu, iftar menülerindeki yüksek fiyatların nedenini fırsatçılık olarak değerlendiriyor ve restoran maliyetlerindeki artış ile lüks restoranların fiyatlarının diğer mekanları etkileyerek fiyat artışlarına yol açtığını belirtiyor.

EKONOMİK MENÜLER VE FİYAT UYGUNLUĞU

Restoran seçiminde halkın önceliği fiyat uygunluğu ve lezzet kalitesi. Katılımcıların yüzde 73,7’si fiyatların uygun olmasına, yüzde 58’i ise yediklerinin lezzetli ve kaliteli olmasına önem veriyor.

Menü çeşitliliği ve servis hızı gibi faktörler ise daha düşük önceliğe sahip. Halk, restoranlarda daha ekonomik iftar seçeneklerinin sunulmasını istiyor; yüzde 30,7’si ekonomik ürün seçeneklerini tercih ederken, yüzde 20,5’i geleneksel Ramazan tatlarını aradığını ifade ediyor.

POPÜLER RESTORANLARIN MENÜLERİNE TEPKİ

Son olarak, popüler restoranların menülerine yönelik halkın tepkisi de dikkat çekici. Katılımcıların yüzde 78,6’sı, menülerin fazla gösterişli ve israfa yol açtığını belirtiyor. Buna karşılık, yüzde 17,2’si ise menülerin fiyatlarına göre yetersiz olduğunu düşünüyor.