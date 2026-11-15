İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemlerinde savunma hattı oluşturan İsviçre, ülkenin dört bir yanına yüzlerce gizli sığınak inşa etti. Keşif uçakları tarafından fark edilmemesi için ahşap dağ evi şeklinde kamufle edilen bu yapıların içinde ağır silah bataryaları yer alıyor.

DAĞ EVLERİ NEDEN BU ŞEKİLDE KAMUFLE EDİLDİ?

İsviçre ordusu, İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş yıllarında olası bir işgal tehdidine karşı stratejik noktalara yüzlerce beton sığınak yerleştirdi. Bu askeri tesislerin düşman keşif uçakları tarafından tespit edilmesini önlemek amacıyla özel bir kamuflaj yöntemi uygulandı. Yapıların dış cepheleri ahşap kaplamalar, sahte pencereler, boyanmış perdeler ve saksı çiçekleriyle kaplanarak geleneksel İsviçre köy evi görünümü verildi.

2 METRE KALINLIĞINDA BETON DUVARLARLA KORUNUYOR

Dışarıdan bakıldığında sivil bir konuttan ayırt edilemeyen bu sahte dağ evlerinin arkasında yüksek dayanımlı askeri tahkimat bulunuyor. Yapıların duvarları, ağır saldırılara karşı koyabilecek şekilde kalınlığı 2 metreyi bulan beton bloklardan inşa edildi.

DUVAR PANELLERİ AÇILDIĞINDA İÇİNDEN NE ÇIKIYOR?

Savunma durumuna geçildiğinde binaların dış cephesindeki ahşap kamuflaj unsurları devre dışı kalıyor. Evlerin panjurları ve duvar panelleri katlanarak açıldığında, beton duvarların arkasında gizlenen ağır tank topları ve makineli tüfek bataryaları ortaya çıkıyor. Vadileri doğrudan hedef alacak şekilde konumlandırılan bu silah sistemleri, bölge savunmasında aktif rol üstlenmek üzere tasarlandı.