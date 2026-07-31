Polonya'daki tarihi Modlin Kalesi'nin 19. yüzyıldan kalma kışla binasında büyük ölçekli restorasyon projesi başlatıldı. Avrupa'nın en uzun yapısı unvanına sahip olan 2 kilometrelik bina, tamamlandığında 3 yıldızlı bir otel kompleksine ev sahipliği yapacak.

OTEL PROJESİ HANGİ İMKANLARI SUNACAK?

Varşova-Modlin Havalimanı'na yakın bir konumda yer alan tesis, ilk etapta 123 oda ile hizmete girecek. İlerleyen süreçte oda sayısının 250'ye çıkarılması planlanan projede; restoran, lobi barı, teraslı dinlenme alanı ve en büyüğü 250 metrekarelik iki adet konferans salonu yer alacak.

MİMARİ MİRAS NASIL KORUNACAK?

Kızıl Kule ile kale müzesi arasındaki atıl kışla bölümünü kapsayan projede, yapının tarihi dokusu muhafaza edilecek. Projenin odak noktasını oluşturan tarihi Askeri Kapılar restore edilerek otelin merkezi lobisine dönüştürülecek. Mimari ekip, restorasyon sürecinde kültürel koruma standartlarına tam uyum sağlanacağını bildirdi.

MODLİN KALESİ'NİN TARİHSEL ÖNEMİ NEDİR?

2026 yılında kuruluşunun 220. yıl dönümünü kutlayan Modlin Kalesi, 19. yüzyılda yaklaşık 20 bin askeri barındırmak üzere inşa edildi. Kompleks bünyesindeki 2 kilometreyi aşan kışla binası, Avrupa kıtasının en uzun tek parça mimari yapısı kabul ediliyor.