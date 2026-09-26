Gün içinde boş kaldığımız her saniyeyi telefonla, podcast'le ya da mesajlarla doldurmaya alıştık. Çünkü hiçbir şey yapmamak bize 'tembellik' gibi geliyor.

Oysa psikologlara göre, dışarıdan bakıldığında tamamen 'işe yaramaz' görünen 2 alışkanlık, aslında beyninizin en çok ihtiyaç duyduğu şey olabilir.

Kendilerine sessizlik anları yaratıyorlar

Her boşluğu telefon, sosyal medya, müzik veya podcast ile doldurmak yerine zaman zaman hiçbir şey yapmadan oturuyorlar.

Pencereden dışarı bakmak ya da telefonsuz kısa bir yürüyüş yapmak bile zihne düşüncelerini toparlayabileceği bir alan bırakabilir.

Önemli bir işin ortasında uzaklaşıyorlar

Bir problemi çözemediğinizde saatlerce başında oturmak her zaman çözüm olmayabilir.

Bazen masadan kalkmak, yürüyüşe çıkmak veya başka bir işle ilgilenmek, zihnin üzerinde çalıştığınız konudan kısa süreliğine uzaklaşmasını sağlar.

Ve bazen çözüm tam da o sırada gelir.

Çünkü daha fazla düşünmek için her zaman daha fazla odaklanmak gerekmez.

Bazen yapılması gereken, zihne hiçbir şey yapmadan kalabileceği küçük bir alan bırakmaktır.