İstanbul Çengelköy’de 5 yetişkin ve 5 çocuktan oluşan iki aile çay bahçesine gitti. Gruptaki 2 ve 3,5 yaşındaki iki çocuğun ellerinde, yaklaşık bir saat önce başka bir işletmeden satın alınan muzlu sütleri vardı.

SÜTLERİN KALDIRILMASI İSTENDİ

İşletme çalışanları, dışarıdan içecek getirilmesinin yasak olduğunu belirterek çocukların elindeki sütlerin kaldırılmasını istedi.

Müşteri ise çocukların sütlerinin kaldırılmasını istemedi ve işletmeden sipariş vereceklerini belirtti. Bunun üzerine gruptakiler, içecek ile çeşitli yiyecekler sipariş etti.

4 SÜT ADİSYONA EKLENDİ

İddiaya göre siparişlerin getirildiği esnada işletme sorumlusu, çocukların elindeki sütlerin kaldırılmasını ya da iki sütün adisyona ekleneceğini ısrarla yineledi.

Müşteri de bebek arabasında aynı üründen iki süt daha bulunduğunu belirterek uygulamanın mantıksızlığına dikkat çekmek amacıyla, “Onları da yazın” diye karşılık verdi.

Yarım saat sonra hesap istendiğinde ise işletmeden satın alınmayan toplam 4 muzlu sütün adisyona dahil edildiği görüldü.

Müşteri, sütlerin hesaba neden eklendiğini sorduğunda kendisine işletmenin dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesine izin vermediği yönünde bir kuralının bulunduğunun söylendiğini iddia etti.

CİMER VE TİCARET BAKANLIĞI’NA BAŞVURACAĞINI SÖYLEDİ

Şikâyet sahibi, sütlerin küçük çocuklara ait olduğunu belirtmesine rağmen kendisine çocukların yaşlarının büyük olduğunun söylendiğini öne sürdü. Müşteri, uygulamayı CİMER ve Ticaret Bakanlığı’na bildireceğini söylediğini aktardı.

İŞLETMEDEN AÇIKLAMA

Sosyal medyadaki paylaşımın ardından işletme yönetimi tarafından kamuoyuna açıklama yapıldı.

İşletme, müşterilerinin uzun yıllardır evlerinden veya çevredeki esnaftan aldıkları yiyecekleri içeride tüketebildiğini belirtti. Ancak dışarıdan içecek getirilmemesi yönünde bir işletme kuralının bulunduğu ifade edildi.

'DAHA HASSAS DAVRANILMALIYDI'

Açıklamada, personelin söz konusu kuralı hatırlatmasının görev kapsamında olduğu ancak olayda çocukların elindeki sütler nedeniyle daha hassas davranılması gerektiği belirtildi.

İşletme yönetimi, sütlerin adisyona eklenmesinin işletme sahiplerinin bilgisi, talimatı veya onayıyla yapılmadığını bildirdi. Adisyondaki sütlerin işletme tarafından satılan ürünler olmadığı da vurgulandı.

'PERSONELLE GÖRÜŞÜLDÜ'

İlgili personelle görüşme yapıldığı belirtilen açıklamada, özellikle küçük çocukların bulunduğu durumlarda kuralların daha sağduyulu uygulanması gerektiğinin personele iletildiği kaydedildi.