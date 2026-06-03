Araştırma, Çin'deki 'Yuliangzhou Immersed Tunnel' örneği üzerinden yürütüldü. İncelenen 'GINA conta' adı verilen kalın kauçuk sistemler, tünel elemanları arasındaki boşlukları kapatarak deniz suyunun içeri sızmasını engelliyor. Uzmanlara göre bu contalar, deniz altı tünellerinin en kritik su yalıtım bileşenlerinden biri olarak kabul ediliyor.

GÖRÜNDÜĞÜNDEN DAHA HIZLI YIPRANIYOR

Araştırmacılar, önceki çalışmaların yalnızca deniz suyunun etkisini değerlendirdiğini, ancak gerçek kullanım koşullarında contaların aynı zamanda onlarca yıl boyunca sürekli basınca da maruz kaldığını belirtti. Yapılan yeni testlerde tuzlu su ve uzun süreli sıkışma etkileri birlikte incelendi. Sonuçlar, contaların sızdırmazlık basıncında yüzde 67,66'ya varan düşüş yaşanabileceğini gösterdi.

İlginç olan ise malzemenin zamanla daha sert hale gelmesi. Testlerde kauçuğun sertliğinin yüzde 14'ten fazla arttığı, yoğunluğunun da yükseldiği görüldü. Ancak dışarıdan daha sağlam görünen malzeme, içerideki moleküler yapının bozulması nedeniyle suyu engelleme kabiliyetini kaybediyor.

EN BÜYÜK RİSK ALT KISIMDA

Araştırmaya göre contaların alt bölümleri üst kısımlara göre daha düşük basınca maruz kalıyor. Bu nedenle olası sızıntıların ilk olarak bu bölgelerde ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Tünel elemanları arasındaki açıklığın belirli sınırları aşması durumunda su yalıtım performansının ciddi şekilde zayıflayabileceği ifade ediliyor.

TÜNELLER İÇİN ACİL TEHLİKE YOK

Araştırmacılar bulguların deniz altı tünellerinin yakın zamanda su alacağı anlamına gelmediğini vurguluyor. Hesaplamalara göre contalar 100 yıl sonunda da su geçirmezlik için gereken minimum seviyenin üzerinde kalmaya devam ediyor. Ancak güvenlik payının daha önce tahmin edilenden daha hızlı azaldığı belirtiliyor. Bu nedenle gelecekte bakım ve denetim süreçlerinin daha sık yapılması gerekebileceği ifade ediliyor.

Araştırma, Çin'deki Shijiazhuang Tiedao University ekibi tarafından gerçekleştirildi ve sonuçlar 2026 yılında yayımlandı. Bilim insanları, elde edilen verilerin gelecekte inşa edilecek deniz altı tünellerinde kullanılacak kauçuk malzemelerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyor.