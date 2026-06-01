Brooklyn Heights'ta bulunan 58 Joralemon Street adresindeki bina, ilk bakışta çevresindeki tarihi evlerden farksız görünüyor. Fakat yapının arkasında gerçek bir yaşam alanı bulunmuyor. Binanın iç kısmı, metro tünellerinin havalandırılması ve acil durum tahliyeleri için kullanılan teknik ekipmanlara ayrılmış durumda.

EV GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA EV DEĞİL

Yapı ilk olarak 1847 yılında konut olarak inşa edildi. Ancak New York metrosunun Brooklyn'e uzatılması sırasında bina satın alınarak içi tamamen boşaltıldı ve metro sisteminin bir parçasına dönüştürüldü. Günümüzde yapı, East River'ın altından geçen Joralemon Street Tüneli'nin havalandırma sistemi ve acil çıkış noktası olarak kullanılıyor.

Dış cephe ise özellikle çevredeki milyonlarca dolarlık konutlarla uyum sağlaması için korunuyor. Siyah camlı pencereler ve sahte cephe sayesinde bina, sıradan bir şehir evi gibi görünmeye devam ediyor.

METRO TÜNELİNİ GİZLİYOR

Uzmanlara göre bu tür yapılar, şehir altyapısını göz önünde tutmadan gerekli teknik sistemleri yerleştirmenin bir yolu olarak kullanılıyor. 58 Joralemon Street de metro tünelindeki hava akışını düzenleyen sistemleri gizlerken aynı zamanda acil durumlarda tahliye noktası görevi görüyor.

Yapının içindeki ekipmanlar düzenli olarak çalışmaya devam ederken, dışarıdan bakanlar ise onu hâlâ tarihi bir Brooklyn evi sanıyor. Hatta yıllar içinde bina, New York'un en ilginç şehir efsanelerinden biri haline geldi.

HÂLÂ GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR

2026 itibarıyla bina hâlâ New York metrosunun aktif altyapısının bir parçası olarak kullanılmaya devam ediyor. Brooklyn Heights'ın tarihi dokusu içinde yer alan yapı, hem metro havalandırma sistemi hem de acil çıkış noktası olarak hizmet verirken, dış görünümü sayesinde çevredeki konutların arasında fark edilmeden varlığını sürdürüyor.