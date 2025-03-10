Panathinaikos Kadın Basketbol Takımı, lig play-off'larından önce Selen Erdem'i takımın başına getirdi.
Yunanistan Kadın Basketbol Ligi ekiplerinden Pas Giannia'yı çalıştıran ve takımına Yunanistan Kupası'nda final oynatan Selen Erdem, Yunanistan kadın basketbolunun dev takımı Panathinaikos ile anlaştı.
Hareketleri ve mimikleriyle "Dişi Fatih Terim" lakabı takılan 36 yaşındaki Selen Erdem, Panathianoks ile 12 Mart çarşamba günü resmi sözleşme imzalayacak.
TÜRK KOÇLARA EMANET
Selen Erdem'in Panathikanaikos'un başına geçmesiyle Yunan ekibinin iki basketbol takımı Türk antrenmörlere emanet olacak. Panathinaikos Erkek Basketbol Takımı'nı da Ergin Ataman çalışıtırıyor.
Selen Erdem ile Ergin Ataman, 16 Şubat'ta Yunanistan Kupası final maçı öncesinde bir araya gelmişlerdi.