Yunanistan Kadın Basketbol Ligi takımlarından Panathinaikos'u çalıştıran ‘Dişi Fatih Terim’ lakaplı Selen Erdem trafik kazası geçirdi. Sport24.gr sitesinde yer alan habere göre başarılı antrenör Perşembe sabahı erken saatlerde araç kullanırken trafik ışıklarında park halindeki bir motosiklet sürücüsüne çarptı.
Kazanın ardından trafik polisleri Erdem’e alkol testi yaptı. 37 yaşındaki anrenörün test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi. Öte yandan motosiklet sürücüsünün hukuki yollara başvurmasının beklendiği kaydedildi.